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Старейшая американка умерла в возрасте 115 лет

умерла старейшая жительница США Фото: pixabay
Старейшая американка Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет, сообщает Zakon.kz.

Бесси Хендрикс родилась 7 ноября 1907 года в штате Айова, женщина пережила двух своих детей из пяти, сообщает New York Post.

Секретом долгой и успешной жизни выросшая на ферме Хендрикс называла "тяжелый труд".

В ноябре 2022 года Бесси Хендрикс отпраздновала свой 115-й день рождения вечеринкой в центре по уходу за пожилыми в Лейк-Сити, где она живет.

На вечеринке присутствовали все трое детей Хендрикс, включая дочь Джоан Шаффер, которая накануне отпраздновала свое 90-летие.

Хендрикс стала старейшей женщиной в Соединенных Штатах в начале 2022 года после смерти Тельмы Сатклифф в возрасте 115 лет и 108 дней. Геронтологи считали Бесси четвертым по возрасту человеком в мире.


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