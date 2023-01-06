Убийство врача в Алматы: подсудимый признал иски вдовы и матери Юрия Шумкова о возмещении вреда

В Алматы продолжается суд по делу об убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. На заседании подсудимый признал иски о возмещении морального и материального вреда, которые подали мать и вдова убитого, сообщает Zakon.kz.

На заседании адвокат потерпевших заявила, что, согласно собранным доказательствами, после первого выстрела в лицо Шумков был жив и фатальным для него стало попадание в затылок.

Вместе с тем в заключении судмедэксперта говорится только о ранении в лицо.

По показаниям подсудимого при первом допросе, уже 3 апреля у него возник преступный умысел, причем не припугнуть Шумкова, а именно убить его.

На судебном заседании также выяснилось, что в деле был пункт по обвинению "Совершение убийства способом, опасным для других жизни людей", однако его исключили. Защитники потерпевших ходатайствовали вернуть норму, но прокурор с этим не согласился и отклонил ее. Вдова Шумкова возмутилась этим исключением.





Также подсудимый признал иски о возмещении материального и морального вреда со стороны вдовы и матери Юрия Шумкова.

22 ноября вдова Шумкова выступила в суде. Она потребовала 105 млн тенге компенсации.

Известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит 4 апреля на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием.

О встрече с подсудимым перед убийством врача также рассказал коллега Юрия Шумкова.

4 января подсудимый рассказал, как выстрелил в Юрия Шумкова.