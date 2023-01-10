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122 участка дорог закрыты в Казахстане из-за метели и гололеда

122 участка дорог закрыты в Казахстане из-за метели и гололеда Фото: pixabay
10 января в связи с ухудшением погодных условий - метель, плохая видимость, гололед - закрыты 122 участка автодорог по Казахстану, из которых 42 республиканского значения для дизельных и общественных видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении МЧС РК, скопление автотранспорта наблюдается в Карагандинской области: 57 единиц техники (при выезде из Темиртау).

Также сказано, что за сутки спасены и эвакуированы 7 человек, в т.ч. 5 детей в Костанайской области.

"В пунктах временного обогрева размещены 56 человек, из них 11 детей (Акмолинская область – 49/6, Костанайская – 7/5)".Пресс-служба МЧС РК

Ранее в АО "НК "ҚазАвтоЖол" обратились к водителям и пассажирам. 

"На республиканских трассах Национальным оператором автодорог планируется введение временных ограничений движения в ряде областей для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями".Пресс-служба АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах страны на 10 января.

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