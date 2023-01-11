158 ДТП и 25 пострадавших: полиция обратилась к алматинцам

В связи с ухудшением погодных условий Департамент полиции Алматы обратился к жителям и гостям города, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка призывают участников дорожного движения усилить меры безопасности.

"Призываем к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города". Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев

По данным дежурной части УМПС ДП Алматы, в минувшие сутки в южной столице зарегистрировано 158 ДТП, 25 из них – с пострадавшими, погибших нет.

Новость по теме Синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Алматы

В Алматы 10 января 2023 года ближе к обеду начался обильный снегопад. По состоянию на 20:00 в южной столице были зафиксированы 65 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Утром 11 января в акимате Алматы сообщили, что из города вывезено 1260 куб. м снега. В южной столице снегопад продолжается: в городе выпало 15 см снега, в горной местности – 20-25 см.