158 ДТП и 25 пострадавших: полиция обратилась к алматинцам
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В связи с ухудшением погодных условий Департамент полиции Алматы обратился к жителям и гостям города, сообщает Zakon.kz.
Стражи порядка призывают участников дорожного движения усилить меры безопасности.
"Призываем к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города".Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев
По данным дежурной части УМПС ДП Алматы, в минувшие сутки в южной столице зарегистрировано 158 ДТП, 25 из них – с пострадавшими, погибших нет.
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В Алматы 10 января 2023 года ближе к обеду начался обильный снегопад. По состоянию на 20:00 в южной столице были зафиксированы 65 ДТП, в которых пострадали 13 человек.
Утром 11 января в акимате Алматы сообщили, что из города вывезено 1260 куб. м снега. В южной столице снегопад продолжается: в городе выпало 15 см снега, в горной местности – 20-25 см.
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