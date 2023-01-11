Удар от падения мужчины с 8 этажа в Караганде могли перепутать со взрывом – МЧС

Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что возможным звуком, похожим на взрыв, могло послужить падение на крышу автомобиля пострадавшего с 8-го этажа, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, причиной пожара стал открытый источник огня в спальном помещении 3-комнатной квартиры на 8-м этаже.

"Газовые приборы и другие средства, которые могли бы привести к возможному взрыву, в квартире не обнаружены. Возможным звуком, похожим на взрыв, могло послужить падение на крышу автомобиля пострадавшего с 8-го этажа. На отсутствие взрыва также указывает отсутствие повреждений в перекрытиях, стенах и перегородках. В настоящее время все жильцы возвращены в свои квартиры. Теплоснабжение дома не нарушено. Электроснабжение к дому подключено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший 1979 года рождения находится на лечении в центральной больнице города Караганды с различными травмами. На момент пожара и госпитализации пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Департамент по ЧС настоятельно рекомендует в целях недопущения пожаров строго соблюдать меры безопасности:

не оставлять непотушенные сигареты и спички;

следить за исправностью электрических проводов и приборов;

не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов;

не оставлять детей без присмотра взрослых и не допускать игр детей с огнем;

использовать только исправные печи, газовые и электрические приборы;

особое внимание уделять лицам, страдающим психическим расстройством, алкоголизмом и злоупотребляющим наркотиками.

Пожар произошел 10 января в 16-этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме в квартире на 8 этаже.

Из горевшей квартиры выпал мужчина 1979 г.р., его госпитализировали в медучреждение. При разведке обнаружили тела трех человек (предположительно двух мужчин и женщины).

По данному факту заведено уголовное дело.