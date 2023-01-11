Удар от падения мужчины с 8 этажа в Караганде могли перепутать со взрывом – МЧС
Как уточняется, причиной пожара стал открытый источник огня в спальном помещении 3-комнатной квартиры на 8-м этаже.
"Газовые приборы и другие средства, которые могли бы привести к возможному взрыву, в квартире не обнаружены. Возможным звуком, похожим на взрыв, могло послужить падение на крышу автомобиля пострадавшего с 8-го этажа. На отсутствие взрыва также указывает отсутствие повреждений в перекрытиях, стенах и перегородках. В настоящее время все жильцы возвращены в свои квартиры. Теплоснабжение дома не нарушено. Электроснабжение к дому подключено", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший 1979 года рождения находится на лечении в центральной больнице города Караганды с различными травмами. На момент пожара и госпитализации пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Департамент по ЧС настоятельно рекомендует в целях недопущения пожаров строго соблюдать меры безопасности:
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических проводов и приборов;
- не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов;
- не оставлять детей без присмотра взрослых и не допускать игр детей с огнем;
- использовать только исправные печи, газовые и электрические приборы;
- особое внимание уделять лицам, страдающим психическим расстройством, алкоголизмом и злоупотребляющим наркотиками.
Пожар произошел 10 января в 16-этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме в квартире на 8 этаже.
Из горевшей квартиры выпал мужчина 1979 г.р., его госпитализировали в медучреждение. При разведке обнаружили тела трех человек (предположительно двух мужчин и женщины).
По данному факту заведено уголовное дело.