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Суд по делу Серика Кудебаева отложили из-за непогоды

Суд по делу Серика Кудебаева отложили из-за непогоды Фото: пресс-служба МВД РК
12 января 2023 года в Талдыкорганском городском суде должно было состояться очередное судебное заседание по делу бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, но его отложили из-за непогоды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сторона защиты подсудимого выступила с ходатайством о переносе слушания.

Как сообщили в пресс-службе суда, с формулировкой "в связи с погодными условиями" оно было отложено.

Следующее судебное заседание должно состояться 17 января.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

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Серик Кудебаев занимал должность начальника Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию с 18 февраля 2022 года.

Автор: Лариса Штоппель

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