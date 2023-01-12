Суд по делу Серика Кудебаева отложили из-за непогоды
Сторона защиты подсудимого выступила с ходатайством о переносе слушания.
Как сообщили в пресс-службе суда, с формулировкой "в связи с погодными условиями" оно было отложено.
Следующее судебное заседание должно состояться 17 января.
13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".
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Серик Кудебаев занимал должность начальника Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию с 18 февраля 2022 года.
Автор: Лариса Штоппель