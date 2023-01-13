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Сколько заработали Лепс и другие российские звезды за новогодние праздники

Сколько заработали Лепс и другие российские звезды за новогодние праздники Фото: wikimedia
Певец Григорий Лепс за новогодние праздники заработал больше других артистов. По мнению многих россиян, он стал звездой номер 1 на эстраде, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Звездная пыль", известный скандалист Григорий Лепс за новогодние праздники заработал больше других артистов - 120 тысяч евро (почти 9 млн рублей).

Гонорары чуть меньше (7,5 млн рублей) получили Стас Михайлов, Ирина Аллегрова и Гарик Сукачев.

Как посчитали журналисты КП, Филипп Киркоров заработал всего 6,7 млн рублей.

Как выяснилось, наибольший доход звездам стабильно приносят корпоративы.

Как сообщалось ранее, российский певец Григорий Лепс  в этом году был у всех на слуху. Он развелся, сорвал концерт, стал участником конфликта с жителем Санкт-Петербурга в баре. После он решил выяснить отношения с мужчиной на кулаках около развлекательного заведения. В потасовке также приняли участие охранники артиста. Затем возместил ущерб пострадавшему в драке россиянину.

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