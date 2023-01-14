В ЦИК РК озвучили предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента. На 20 мест претендовали 55 кандидатов, сообщает Zakon.kz.

Выборы в Сенат Парламента завершились 14 января. По предварительным результатам новыми депутатами стали:



В Астане — Бибигүл Жексенбай (62.1% голосов);

В Алматы — Жанна Асанова (62.2% голосов);

В Шымкенте — Нурлан Бекназаров (76.7% голосов);

В Восточно-Казахстанской области — Шакарым Буктугутов (86% голосов);

В Северо-Казахстанской области — Гульмира Каримова (80.4% голосов);

В Павлодарской области — Ернур Айткенов (87.1% голосов);

В Мангистауской области — Бекбол Орынбасаров (72% голосов);

В Кызылординской области — Руслан Рустемов (67.4% голосов);

В Костанайской области — Гауез Нурмухамбетов (83.1% голосов);

В Карагандинской области — Серик Утешов (78.2% голосов);

В Жетысуской области — Амангельды Толамисов (76.3% голосов);

В Западно-Казахстанской области — Арман Утегулов (74.7% голосов);

В Атырауской области — Алибек Наутиев (68.6% голосов);

В Алматинской области — Жанболат Жоргенбаев (83.2% голосов);

В Акмолинской области — Талгат Жунусов (90.9% голосов);

В Абайской области — Кайрат Тастекеев (82.4% голосов);

В Улытауской области — Советбек Медебаев (61.7% голосов);

В Актюбинской области — Амангельды Нугманов (83.1% голосов);

В Жамбылской области — Сакен Арубаев (89.3% голосов);

В Туркестанской области — Мурат Кадырбек (72.5% голосов).

Фото: election.gov.kz

Более подробно о подсчете голосов можно узнать здесь.

По информации Центральной избирательной комиссии, на 20 мест в Сенате Парламента претендовали 55 кандидатов.

В списки выборщиков по республике были внесены 3168 депутатов маслихата.

26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента РК".