В ЦИК РК озвучили предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
Фото: senate.parlam.kz
Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента. На 20 мест претендовали 55 кандидатов, сообщает Zakon.kz.
Выборы в Сенат Парламента завершились 14 января. По предварительным результатам новыми депутатами стали:
- В Астане — Бибигүл Жексенбай (62.1% голосов);
- В Алматы — Жанна Асанова (62.2% голосов);
- В Шымкенте — Нурлан Бекназаров (76.7% голосов);
- В Восточно-Казахстанской области — Шакарым Буктугутов (86% голосов);
- В Северо-Казахстанской области — Гульмира Каримова (80.4% голосов);
- В Павлодарской области — Ернур Айткенов (87.1% голосов);
- В Мангистауской области — Бекбол Орынбасаров (72% голосов);
- В Кызылординской области — Руслан Рустемов (67.4% голосов);
- В Костанайской области — Гауез Нурмухамбетов (83.1% голосов);
- В Карагандинской области — Серик Утешов (78.2% голосов);
- В Жетысуской области — Амангельды Толамисов (76.3% голосов);
- В Западно-Казахстанской области — Арман Утегулов (74.7% голосов);
- В Атырауской области — Алибек Наутиев (68.6% голосов);
- В Алматинской области — Жанболат Жоргенбаев (83.2% голосов);
- В Акмолинской области — Талгат Жунусов (90.9% голосов);
- В Абайской области — Кайрат Тастекеев (82.4% голосов);
- В Улытауской области — Советбек Медебаев (61.7% голосов);
- В Актюбинской области — Амангельды Нугманов (83.1% голосов);
- В Жамбылской области — Сакен Арубаев (89.3% голосов);
- В Туркестанской области — Мурат Кадырбек (72.5% голосов).
Фото: election.gov.kz
Более подробно о подсчете голосов можно узнать здесь.
По информации Центральной избирательной комиссии, на 20 мест в Сенате Парламента претендовали 55 кандидатов.
В списки выборщиков по республике были внесены 3168 депутатов маслихата.
26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента РК".
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