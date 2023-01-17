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Одна из жертв авиакатастрофы в Непале проживала в Казахстане

Одна из жертв авиакатастрофы в Непале проживала в Казахстане Фото: Instagram.com/snilosmne_2.0/
Стало известно, что гражданка России Елена Бандуро, которая была на борту разбившегося самолета ATR 72 компании в последнее время проживала в Казахстане. Она летела в Непал к мужу , сообщает Zakon.kz

Как выяснилось  Елена Бандуро, была тревел-блогером и SMM-специалистом. Незадолго до трагедии Бандуро рассказала родственникам о своей беременности. 

Как сообщает телеканал КТК на месте крушения самолета в Непале продолжаются поиски людей. До сих пор ничего не известно о четырех пассажирах. К этому часу обнаружено 68 тел. А всего на борту находились 72 человека. Четверо из них – члены экипажа. Как сообщили представители перевозчика, никто не выжил.

Пассажирский самолет ATR 72 компании Yeti Airlines разбился в воскресенье утром. Лайнер направлялся из Катманду в Покхару. При посадке воздушное судно загорелось и упало в районе ущелья реки. Поиски жертв осложняет как раз труднодоступная местность.

В числе пассажиров были жители Непала, Индии, Кореи, Англии, Франции, Аргентины, а также четверо россиян.

Возможной причиной крушения самолета стала техническая неисправность самолета. 

Касым-Жомарт Токаев Токаев выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари.


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