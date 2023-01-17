Как будут наказывать казахстанцев, ложно заявивших о банкротстве

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Кайрат Миятов ответил на актуальные вопросы по новому закону "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Казахстана", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопросы заместителю председателя КГД задавали зрители в эфире "Правмедиа".

– Каким образом будет осуществляться мониторинг финансового положения банкрота после завершения процедуры?



– Мониторинг финансового положения банкрота – это международная практика. Если завершается процедура банкротства, то в других государствах за должником пристально наблюдает уполномоченный орган. Потому что может быть такое, что он где-то, скажем так, не был искренен со своим кредитором и какую-то часть своего имущества скрыл.

Вы знаете, что в 2025 году у нас закончится поэтапная процедура всеобщего декларирования. То есть все имущество, которое имеется у граждан Казахстана, мы увидим в базах данных регистрирующего органа. Но также дополнительно нужно будет отразить имущество, которое находится за границей. Условно, если есть квартира в Турции, или же какие-то доли в уставном капитале иностранного юридического лица, криптовалюты. Все эти вещи и информацию гражданин должен отразить в своей декларации. Затем мы на протяжении трех лет, после завершения процедуры банкротства, будем проводить мониторинг на возникновение или убытие этих активов.

Если окажется, что человек после банкротства, продав все свое имущество в счет погашения долгов, внезапно становится владельцем какого-то дорогостоящего объекта, мы об этом будем информировать кредиторов.

– Какие меры предусмотрены по выявлению признаков преднамеренного и ложного банкротства (ПЛБ)?

– ПЛБ – это как раз-таки мошеннические действия по сокрытию имущества. У нас разработаны определенные правила и порядок проведения и выявления признаков преднамеренного и ложного банкротства. Это, скажем так, сугубо узкие специфические действия, которые являются служебной информацией. Я в общих чертах проясню, что это такое. То есть мы также продолжаем мониторить состояние активов в добанкротный период и анализировать цены, скажем так, когда продается имущество, по какой цене, кому продается, почему именно ему и почему цена существенно отличается от рыночной.

При выявлении мы предпринимаем шаги по отмене сделки по реализации имущества и возвращаем его банкроту. Затем оно продается на электронном аукционе, а сумма направляется в счет погашения долгов в соответствии с установленным порядком погашения задолженности. Это то, что касается юридических лиц.

Аналогичный порядок также будет распространяться и на банкротство физических лиц, на судебное банкротство, потому что судебным банкротством могут воспользоваться только те лица, у которых есть имущество.

– Будет ли расширен список запретов и ограничений, применяемых в отношении должника?

– При разработке закона мы изучали перечень запретов и ограничений, которые применяются в отношении банкротов во всем мире. На самом деле, он гораздо жестче.

Есть в развитых странах ограничения на получение займов и кредитов на срок до семи или же 10 лет. Процедура финансового мониторинга там тоже длительная, до семи лет – в европейских странах.

Подобные ограничения мы пока расширять не собираемся, поскольку считаем, что сначала нужно наработать практику, посмотреть, как это работает. Если количество случаев мошенничества не станет больше, то смысла ужесточать нет. Если же увеличится, то будем продумывать ответные шаги

– Какой будет ответственность за ПЛБ?



– По банкротству введена административная ответственность, как для должника, так и для финуправляющего.



В Кодекс об административных правонарушениях введена ответственность за совершение действий, связанных с сокрытием имущества, с сокрытием информации о наличии имущества. За это предусмотрена административная ответственность, как в отношении должника, так и в отношении финансового управляющего.

До уголовной ответственности мы пока не повышаем, поскольку практики такой нет, необходимости такого жесткого подхода пока нет.

– Нет ли опасности в том, что после применения процедуры банкротства должник просто уедет за пределы страны и останется там на ПМЖ?



– Если наш гражданин прошел процедуру банкротства, отчистился от долгов и решил выехать за пределы, получить дополнительное образование, я не вижу в этом ничего такого. В любом случае, у него есть родственники, потом может вернуться на родину. Я думаю, что нужно относиться с пониманием.

– Когда и на какой площадке будет вводиться платформа для подачи онлайн-заявлений?



– Сейчас идет работа с МЦРИАП. Заявления будут подаваться на платформе электронного правительства. Помимо этого, в приложении e-Salyk Azamat также реализуем возможность подачи заявления на процедуру банкротства. Форма подачи заявлений будет простой.

Но мы понимаем, что не все пользуются сейчас интернетом, поэтому граждане смогут и в ЦОНах заполнить бумажное заявление. Оператор его также введет в систему.

Ранее Кайрат Миятов рассказал, будут ли казахстанцы, признанные банкротами, возмещать ущерб за уголовные правонарушения.

30 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Казахстана".



Новый закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.