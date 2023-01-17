Закон о банкротстве: будут ли казахстанцы возмещать ущерб за уголовные правонарушения

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов рассказал, будут ли казахстанцы, признанные банкротами, возмещать нанесенный ущерб по новому закону, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом замглавы КГД рассказал в эфире "Правмедиа", отвечая на вопросы зрителей.

"Бывают разные ситуации, произошло ДТП или ущерб здоровью был нанесен, и, если есть решение суда, то оно подлежит исполнению. По ним должнику не будет списания никакого долга. Он должен выполнить свои обязательства перед этим лицом. Пусть это будет другой гражданин или государство". Заместитель председателя КГД МФ РК Кайрат Миятов

Кроме того, по словам спикера, если установлен ущерб, нанесенный интересам государства, то гражданин также обязан его возместить.

"В каждом решении суда прямо прописываются все детали и виновное лицо, которое своими действиями данный вред нанесло. Это не кредиторская задолженность, скажем так, он не брал никакой кредит в банке, он своими противоправными действиями нанес ущерб и должен его возместить". Кайрат Миятов

Ранее в кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев призвал граждан не принимать поспешных решений о банкротстве.

Новость по теме Как будет работать закон о банкротстве граждан: о чем спрашивали казахстанцы

30 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Казахстана".

Новый закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Как будет работать закон о банкротстве физлиц читайте по ссылке.