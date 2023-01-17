Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В каком регионе Казахстана зафиксировали максимальный рост цен на продукты

В каком регионе Казахстана зафиксировали максимальный рост цен на продукты Фото: Zakon.kz
По данным Национального банка РК, в декабре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 20,3% (в ноябре – 19,6%). Она замедлилась лишь в Алматинской области, а в 19 регионах – ускорилась, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник управления мониторинга реального сектора Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Игорь Осипов, наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, Астане и Акмолинской области.

"Цены на продовольственные товары в декабре выросли на 25,3% г/г (в ноябре – 24,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,6%), а минимальный – в Алматинской области (23,6%)".Игорь Осипов

По его словам, темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 19,4% г/г (в ноябре – 18,6%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (30,5%), минимальное – в Алматинской области (15,3%).

А цены на платные услуги в декабре, как отметил спикер, сохранили значение на уровне 14,1% г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (17,8%), значительно ниже – в Туркестанской области (11,4%).

"В декабре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,2%, что значительно выше среднего значения декабрьской инфляции за последние пять лет (за 2017-2021 годы: 0,7%)".Игорь Осипов

5 декабря 2022 года стало известно, что Национальный банк Казахстана изменил прогноз по инфляции на 2023 год. Об этом рассказал председатель НБК Галымжан Пирматов.

Новость по теме

Более чем на 22% подорожали продукты в Казахстане с начала года

В январе 2023 года со ссылкой на данные Бюро национальной статистики сообщалось, что в Казахстане инфляция в декабре 2022 года в годовом исчислении составила 20,3%.

Новость по теме

Уровень инфляции по итогам 2022 года озвучили в Нацбанке РК

13 января в Национальном банке Казахстана заявили о сохранении базовой ставки на прежнем уровне. Комитет по денежно-кредитной политике НБК принял решение с 16 января установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п. п.

Читайте также

Как будут наказывать казахстанцев, ложно заявивших о банкротстве

Из-за мягкой зимы в Европе цена на газ значительно упала

Министр торговли и интеграции обсудил, как избавиться от надбавки за овощи и фрукты

Динара Халдарова
Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
Что такое единый платеж и что он в себя включает
Что такое единый платеж и кто его сможет применять
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
морозы в Узбекистане
Из-за морозов жители Узбекистана согревались и готовили еду на кострах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления