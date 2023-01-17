В каком регионе Казахстана зафиксировали максимальный рост цен на продукты

По данным Национального банка РК, в декабре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 20,3% (в ноябре – 19,6%). Она замедлилась лишь в Алматинской области, а в 19 регионах – ускорилась, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник управления мониторинга реального сектора Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Игорь Осипов, наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, Астане и Акмолинской области.

"Цены на продовольственные товары в декабре выросли на 25,3% г/г (в ноябре – 24,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,6%), а минимальный – в Алматинской области (23,6%)". Игорь Осипов

По его словам, темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 19,4% г/г (в ноябре – 18,6%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (30,5%), минимальное – в Алматинской области (15,3%).

А цены на платные услуги в декабре, как отметил спикер, сохранили значение на уровне 14,1% г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (17,8%), значительно ниже – в Туркестанской области (11,4%).

"В декабре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,2%, что значительно выше среднего значения декабрьской инфляции за последние пять лет (за 2017-2021 годы: 0,7%)". Игорь Осипов

5 декабря 2022 года стало известно, что Национальный банк Казахстана изменил прогноз по инфляции на 2023 год. Об этом рассказал председатель НБК Галымжан Пирматов.

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В январе 2023 года со ссылкой на данные Бюро национальной статистики сообщалось, что в Казахстане инфляция в декабре 2022 года в годовом исчислении составила 20,3%.

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13 января в Национальном банке Казахстана заявили о сохранении базовой ставки на прежнем уровне. Комитет по денежно-кредитной политике НБК принял решение с 16 января установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п. п.