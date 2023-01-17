Токаев и шейх Мухаммед сделали совместное заявление

17 января 2023 года на сайте Акорды опубликовали совместное заявление главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, сообщает Zakon.kz.

Совместное заявление президентов Казахстана и ОАЭ состоит из 12 пунктов:



1. Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна совершил официальный визит в ОАЭ 16-18 января 2023 года.

2. В ходе встречи президенты рассмотрели пути расширения политико-дипломатического, торгово-экономического и культурного сотрудничества, обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов.

3. Главы государств отметили, что двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Эмиратами развивается в рамках тесного диалога и атмосфере взаимного доверия и уважения, укрепляется партнерство в различных отраслях в интересах народов двух стран.

4. Стороны, подтверждая важность плодотворного экономического партнерства между двумя странами, выразили намерение и дальше углублять двустороннее экономическое сотрудничество в соответствии с национальными интересами. В частности, обсудили такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров.

Президенты высоко оценили ратификацию Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между двумя странами, отметив, что оно выведет двусторонние экономические отношения на новый уровень.

5. Стороны, отметив, что углубление культурного обмена, а также расширение сотрудничества в сферах туризма, спорта, образования, науки и здравоохранения являются важными для сближения народов, углубления взаимопонимания между ними, взаимообогащения культур и развития двусторонних отношений, договорились укреплять сотрудничество в этих областях.

6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян придали особое значение усилению роли Организации Объединенных Наций в делах международной безопасности и устойчивого развития.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективную роль ОАЭ в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2022-2023 годах.

7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поблагодарил представителей Объединенных Арабских Эмиратов за активное участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Астане 14-15 сентября 2022 года. Стороны договорились продолжить все инициативы съезда, а также усилия религиозных лидеров по содействию межрелигиозному, межкультурному и межцивилизационному диалогу.

8. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян выразил благодарность и признательность дружественной Республике Казахстан за поддержку проведения 13-й Министерской конференции Всемирной торговой организации в феврале 2024 года в Абу-Даби.

Кроме того, президент ОАЭ выразил признательность за поддержку, оказанную Казахстаном присоединению Объединенных Арабских Эмиратов к Шанхайской организации сотрудничества в качестве партнера по диалогу и выразил уверенность в дальнейшем развитии действий в направлении многостороннего сотрудничества между двумя странами.

9. Президенты выразили намерение и поддержку в трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию и совместном развитии его потенциала.

Стороны отметили, что международные инициативы, выдвинутые двумя странами на международном и региональном уровнях, служат укреплению мира, устойчивого развития и общечеловеческих ценностей.

10. Стороны отметили стремление двух стран установить и поддерживать атмосферу доверия и взаимопонимания в региональном и международном масштабе, а также необходимость мирного решения международных вопросов исключительно дипломатическими средствами.

11. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поддержал инициативу Республики Казахстан по созданию Международной организации биологической безопасности.

12. Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за теплый прием и высокий уровень гостеприимства и пригласил его посетить Казахстан с официальным визитом. Приглашение принято.

Президент Касым-Жомарт Токаев в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом прибыл 15 января 2023 года.

Новость по теме Токаев обратился с призывом к участникам саммита в Абу-Даби

16 января Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

Новость по теме Акорда опубликовала фото и видео с официальной встречи Токаева с шейхом Мухаммедом

17 января глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. В рамках официального визита были подписаны девять документов.