Ушли с головой: как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть

Православные в ночь на 19 января отмечают праздник Крещение Господне. В этот день после освящения воды принято окунуться в прорубь. Врач рассказала Zakon.kz, кому противопоказаны подобные ледяные купания, а юный казак поделился, как правильно подготовиться к этому таинству.

19-летний казак Союза казаков Семиречья Герман Коршунков рассказал, что окунаться в ледяную прорубь он начал еще в подростковом возрасте. Теперь не пропускает эту добрую традицию и как минимум раз в год купается на праздник Крещения Господне.

"В первый раз окунулся на Крещение, когда мне было лет 12 или немного больше. Я пошел с отцом, он окунулся, потом спросил меня: буду ли я купаться,и я собрался с духом и тоже окунулся. Я с детства приучен к молитве, поэтому не просто окунулся, а трижды, с молитвой, как положено. Я считаю, что купание на Крещение – это божья благодать, поэтому считается, что после такого действа точно будешь здоровым весь год и никакая зараза не прицепится". Герман Коршунков





Молодой человек рассказывает, что моржевание – наука сложная, но казаки, как правило, владеют ею давно и легко. По словам Германа, к купанию в ледяной воде обязательно нужно подготовиться.

"Закаляться надо начать хотя бы месяца за три-четыре, а то и за полгода, это все индивидуально, а кому-то может понадобиться и целый год до намеченного погружения. Входить в воду нужно не спеша, постепенно, предварительно можно обтереться снегом. А после выхода из воды нужно укутаться в полотенце и максимально быстро протереть все тело и надеть теплую одежду". Герман Коршунков

Соблюдать меры безопасности советуют сотрудники ДЧС Алматы и врачи. Заведующая отделением кардиологии городской клинической больницы №7 Алматы Айгуль Доскулова рассказала об элементарных правилах поведения на Крещение и эффективных методах, которые помогут избежать переохлаждения тела.

Чтобы не допустить резких перепадов температур, врач советует не находиться в воде дольше 30 секунд. Новичкам желательно избегать погружения в воду полностью с головой, достаточно окунуться по шею. Чтобы не поднялось артериальное давление, заходить в воду нужно медленно. Зайдя до уровня колен, необходимо поэтапно ополоснуть лицо, грудь, живот и спину и только потом окунуться всем телом до уровня шеи.



"В целом, чтобы не получить общее переохлаждение организма, в ледяной воде можно находиться не более одной минуты", – говорит кардиолог.

Специалист отмечает: если подходить к этому вопросу грамотно и тщательно готовиться к этой процедуре заблаговременно, то крещенские купания принесут только положительный эффект здоровью. А еще могут служить неким тренажером для сердечно-сосудистой системы, такая закалка будет способствовать укреплению иммунитета. Купание в ледяной воде придает бодрость и приносит удовольствие человеку при условии, если все делать по правилам.

"Однако не стоит забывать, что шоковое воздействие ледяной воды на организм человека может нанести больше вреда, чем пользы. А для людей, имеющих ряд хронических заболеваний, таких как: диабет, гипертония, эпилепсия, склонность к судорогам, воспаление почек, заболевания щитовидной железы, а также тем, у кого инфекционные заболевания, болезни сердца, такие купания могут оказаться губительными".

Также Айгуль Доскулова рассказала, что перед тем, как окунуться в прорубь, обязательно нужно дать организму небольшую нагрузку, сделать элементарные физические упражнения. Все это делается для того, чтобы взбодриться и разогреть организм. После купания желательно быстро растереться полотенцем, надеть сухую и теплую одежду, а затем выпить горячий чай.

Ранее в Алматы определили места и время крещенских купаний.