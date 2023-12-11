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Может ли Кайрат Сатыбалды рассчитывать на УДО, рассказали в Генпрокуратуре

Может ли Кайрат Сатыбалды рассчитывать на УДО Фото: Zakon.kz
Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса 11 декабря рассказал, может ли Кайрат Сатыбалды рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО), сообщает коhреспондент Zakon.kz.

Асет Чиндалиев заявил, что прошение на УДО может подать любой осужденный.

"Это право каждого осужденного – подавать прошение. У нас есть ограничение по УДО только для тех, кто осужден за половые преступления в отношении несовершеннолетнего, за террористические и экстремистские преступления, которые повлекли жертвы среди людей. Остальные осужденные могут подавать такие заявления", – пояснил заместитель Генпрокурора.

Он уточнил, что окончательное решение об УДО в отношении Кайрата Сатыбалды должен будет принять суд.

"Из-за того, что он подал (прошение. – Прим. ред.), вывод преждевременный не делайте. Любой имеет право подать заявление. Это заявление рассматривает суд. То, что он его подал, не говорит о том, что его сразу же выпустят. Суд может принять решение как выпустить по УДО, так и отказать. В судебной практике довольно распространено, когда отказывают", – пояснил Асет Чиндалиев.

13 октября стало известно, что Кайрат Сатыбалды вернул государству активы на сумму в 300 млн долларов.

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