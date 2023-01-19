Во всех храмах Казахстана началась праздничная литургия по случаю Крещения Господня

19 января православные казахстанцы отмечают прездник - Крещение Господне. Как проходят праздничные богослужения и погружение в "иордань", смотрите в материале Zakon.kz.

Божественная литургия и освящение воды, прошли во всех храмах Казахстана, еще утром в Крещенский сочельник,18 января 2023 года. Верующие запасались освященной водой.





Фото: Zakon.kz





Считается что освященная Крещенская вода - величайшая святыня, окунувшись в нее, люди очищаются от грехов.





Фото: Zakon.kz





В ночь с 18 на 19 января в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, праздничное богослужение совершил глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Начало в 23:00.





Фото: Zakon.kz





Для удобства, можно будет посмотреть прямую трансляцию литургии и чина великого освящения воды на Youtube-канале "Семиречье" из Вознесенского кафедрального собора Алматы.





Фото: Zakon.kz





В честь христианского праздника, во всех регионах республики велась подготовка. Для безопасного купания в период крещенских купаний были оборудованы купели для массовых купаний.





Новость по теме Оптимальное время нахождения в крещенской проруби назвали медики





Фото: Zakon.kz





Купели обеспечены поручнями, лестницами и другими элементами безопасности. Во всех храмах республики на весь период массовых купаний, будет организовано дежурство полиции, медиков, сотрудников ДЧС города.

А так же за порядком наблюдают казаки.





Фото: Zakon.kz





Ранее, в ДЧС рассказали о мерах безопасности во время купания в проруби.



Также, всем тем, кто решил совершить купание в холодной воде, стоит помнить о противопоказаниях врачей.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz



