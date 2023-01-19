Во всех храмах Казахстана началась праздничная литургия по случаю Крещения Господня
Божественная литургия и освящение воды, прошли во всех храмах Казахстана, еще утром в Крещенский сочельник,18 января 2023 года. Верующие запасались освященной водой.
Фото: Zakon.kz
Считается что освященная Крещенская вода - величайшая святыня, окунувшись в нее, люди очищаются от грехов.
Фото: Zakon.kz
В ночь с 18 на 19 января в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, праздничное богослужение совершил глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Начало в 23:00.
Фото: Zakon.kz
Для удобства, можно будет посмотреть прямую трансляцию литургии и чина великого освящения воды на Youtube-канале "Семиречье" из Вознесенского кафедрального собора Алматы.
Фото: Zakon.kz
В честь христианского праздника, во всех регионах республики велась подготовка. Для безопасного купания в период крещенских купаний были оборудованы купели для массовых купаний.
Фото: Zakon.kz
Купели обеспечены поручнями, лестницами и другими элементами безопасности. Во всех храмах республики на весь период массовых купаний, будет организовано дежурство полиции, медиков, сотрудников ДЧС города.
А так же за порядком наблюдают казаки.
Фото: Zakon.kz
Ранее, в ДЧС рассказали о мерах безопасности во время купания в проруби.
Также, всем тем, кто решил совершить купание в холодной воде, стоит помнить о противопоказаниях врачей.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz