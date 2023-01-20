Депутаты Мажилиса должны представлять интересы разных групп населения – эксперт о предстоящих выборах

Старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Татьяна Липина рассказала Zakon.kz, к чему приведет обновление состава нижней палаты Парламента.

По мнению спикера, роспуск Мажилиса стал следствием прошлогодней масштабной политической перезагрузки. Изменения коснулись всех ветвей власти – от формирования Конституционного суда до регистрации политических партий и их прохождения в Мажилис.

"В 2022 году большинство казахстанцев избрало стратегический курс на строительство Справедливого Казахстана. Справедливый Казахстан – это уже новые правила и реалии, в которых мы будем жить. Для того, чтобы концепт справедливости реализовался в полном объеме и стал неотъемлемой частью жизни общества, нужно, чтобы учитывались интересы максимально возможного числа категорий казахстанцев". Татьяна Липина

Она отметила, что законы создаются для регуляции фактически любого явления и вида деятельности. А значит, при их принятии в Мажилисе нужны кадры, представляющие интересы разных групп населения: женщин, предпринимателей, людей с ограниченными возможностями, молодежи, многодетных матерей и т.д. Вдобавок, когда Парламент контролирует деятельность Правительства, депутаты должны опираться на интересы и потребности граждан, пресекать политическое лобби.

"В этих целях было необходимо обновление состава Мажилиса в соответствии с запросами общества. Набор в него будет проводиться в значительно изменившихся политических реалиях. Это свежее партийное поле. Новелла в виде избрания депутатов не только от партий, но и в качестве самовыдвиженцев или от общественных объединений. При высокой активности населения и общественных организаций есть однозначная возможность формирования живого и действенного Мажилиса".

Липина надеется, что благодаря новому Мажилису каждый закон, программа и проект Правительства будут отвечать запросам казахстанцев и условиям прогресса страны.

"Наше государство и население выиграют, если эти выборы послужат катализатором конструктивной политической активности сейчас и в последующем. В том числе в виде создания еще большего числа политических партий, других общественных объединений, формирования политического бренда тех или иных деятелей, которые вносят значимый вклад в развитие нашей страны". Татьяна Липина

В завершение эксперт добавила: чем больше таких групп будет в государстве, тем более инклюзивным оно станет.

Новость по теме 33,4 млрд тенге выделят на проведение выборов в Мажилис и маслихаты

19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Также на официальном сайте президента опубликован указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут в один день – 19 марта.