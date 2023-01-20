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Путин пожелал скорейшего выздоровления Назарбаеву

Владимир Путин пожелал Нурсултану Назарбаеву выздоровления Фото: архив пресс-службы Акорды
Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который перенес операцию на сердце, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что кроме Владимира Путина пожелания о выздоровлении высказала вся Москва, сообщает РИА Новости.

В пятницу пресс-секретарь экс-главы Казахстана Айдос Укибай сообщил, что Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, она прошла успешно.

Кардиохирург Юрий Пя также объяснил, почему запланированная в 2022 году операция была проведена сегодня.

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