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Мир

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления

Трамп пожелал здоровья Байдену, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 04:44 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп пожелал экс-президенту Америки Джо Байдену скорейшего выздоровления, сообщает Zakon.kz.

Ночью 19 мая стало известно, что у Джо Байдена агрессивная форма рака простаты. На информацию в СМИ моментально отреагировал действующий президент Америки.

"Мы с Меланией опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые пожелания супруге экс-президента Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления", – написал он на своей странице в Х.

Фото: whitehouse

Днями ранее Дональд Трамп назвал дураками критикующих его за принятие в дар катарского самолета, а Мелания Трамп лишилась статуи в Словении.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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