Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления

Президент США Дональд Трамп пожелал экс-президенту Америки Джо Байдену скорейшего выздоровления, сообщает Zakon.kz.

Ночью 19 мая стало известно, что у Джо Байдена агрессивная форма рака простаты. На информацию в СМИ моментально отреагировал действующий президент Америки.

"Мы с Меланией опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые пожелания супруге экс-президента Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления", – написал он на своей странице в Х.

Фото: whitehouse

Днями ранее Дональд Трамп назвал дураками критикующих его за принятие в дар катарского самолета, а Мелания Трамп лишилась статуи в Словении.