В Экибастузе снова отключат теплоснабжение в 65 жилых домах

В Экибастузе на 21 января запланированы работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 8 участках. Без отопления во время ремонта останутся 65 жилых домов, в том числе 4 многоэтажки, сообщает Zakon.kz

По данным акимата Экибастуза будет произведена замена дефектных участков сетей теплоснабжения по улицам Маргулана, 1, Машхур Жусупа, 58/1, Ауэзова, 61/1, Молдагуловой и Восточный проезд, 12-Линейный проезд, Шевченко, 30, Южный проезд, 8.

Также тепловикам предстоит провести переврезку вновь смонтированной тепловой сети в сторону улицы Торайгырова, 32, где под кратковременное отключение попадет один соцобъект.

Отключения теплоснабжения в жилых домах продлятся от 3 до 8 часов. В ремонтных работах задействуют 37 человек и пять единиц спецтехники.

"По завершению всех ремонтных работ теплоснабжение в отключенных домах будет восстановлено", - отметили в акимате.

Как сообщалось ранее на теплосетях города уже ликвидировали 131 повреждение, остальные 23 обещается устранить в ближайшие 10 дней.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.