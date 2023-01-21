В Экибастузе снова отключат теплоснабжение в 65 жилых домах
По данным акимата Экибастуза будет произведена замена дефектных участков сетей теплоснабжения по улицам Маргулана, 1, Машхур Жусупа, 58/1, Ауэзова, 61/1, Молдагуловой и Восточный проезд, 12-Линейный проезд, Шевченко, 30, Южный проезд, 8.
Также тепловикам предстоит провести переврезку вновь смонтированной тепловой сети в сторону улицы Торайгырова, 32, где под кратковременное отключение попадет один соцобъект.
Отключения теплоснабжения в жилых домах продлятся от 3 до 8 часов. В ремонтных работах задействуют 37 человек и пять единиц спецтехники.
"По завершению всех ремонтных работ теплоснабжение в отключенных домах будет восстановлено", - отметили в акимате.
Как сообщалось ранее на теплосетях города уже ликвидировали 131 повреждение, остальные 23 обещается устранить в ближайшие 10 дней.
Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
Режим ЧС отменили 8 декабря.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.