Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев посетил квартиру жительницы Рудного

Токаев посетил квартиру жительницы Рудного Фото: akorda.kz
Президент по приглашению одной из жительниц Рудного побывал у нее в квартире, чтобы удостовериться, что дома тепло, сообщает Zakon.kz.

Горожанка Олеся Геря поблагодарила всех сотрудников за оперативную работу по подаче отопления.



21 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Костанайскую область с рабочим визитом. В рамках визита было запланировано посещение ряда производственных предприятий и социальных объектов региона.

Президент заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ.

Затем глава государства заявил о недопустимости ситуации с порывом теплотрассы.

Читайте также

Какой будет погода в воскресенье в Казахстане

Президент посетил птицефабрику в Рудном

Президент заявил о недопустимости ситуации с порывом теплотрассы

Мухит Турсынали
Токаев Касым-Жомарт Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Год Водяного Кролика как встречать и готовиться
Китайский новый год 2023: ритуалы для привлечения счастья и достатка в дом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления