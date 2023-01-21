Токаев посетил квартиру жительницы Рудного

Фото: akorda.kz

Президент по приглашению одной из жительниц Рудного побывал у нее в квартире, чтобы удостовериться, что дома тепло, сообщает Zakon.kz.

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