Токаев посетил квартиру жительницы Рудного
Фото: akorda.kz
Президент по приглашению одной из жительниц Рудного побывал у нее в квартире, чтобы удостовериться, что дома тепло, сообщает Zakon.kz.
Горожанка Олеся Геря поблагодарила всех сотрудников за оперативную работу по подаче отопления.
21 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Костанайскую область с рабочим визитом. В рамках визита было запланировано посещение ряда производственных предприятий и социальных объектов региона.
Президент заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ.
Затем глава государства заявил о недопустимости ситуации с порывом теплотрассы.
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