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Гурбангулы Бердымухамедов стал национальным лидером Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов стал национальным лидером Туркменистана Фото: wikimedia
Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявлен национальным лидером государства, сообщает Zakon.kz.

21 января в столице Туркменистана Ашхабаде под председательством Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова состоялось совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны, передает Государственное информационное агентство Туркменистана.

По итогам прошедшего 21 января совместного заседания палат парламента Туркмении выступившие на нем высказались за законодательное закрепление статуса экс-президента страны в качестве национального лидера. На заседании парламентарии обсудили и приняли проекты конституционных законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны и законодательном закреплении статуса Гурбангулы Бердымухамедова в качестве национального лидера туркменского народа.

Президент республики Сердар Бердымухамедов одобрил и подписал проекты конституционных законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны и законодательном закреплении статуса Гурбангулы Бердымухамедова в качестве национального лидера туркменского народа.

"Еще раз поблагодарив участников заседания и всех соотечественников за оказанное высокое доверие, признание национальным лидером туркменского народа и назначение Председателем Халк Маслахаты Туркменистана, Герой-Аркадаг пожелал собравшимся огромных успехов в работе во имя процветания независимой нейтральной Отчизны".Прямая цитата из новости

"Отметив, что это решение опирается на волеизъявление народа, участники торжества пожелали ­Герою-Аркадагу, внёсшему огромный вклад в совершенствование оте­чественной законодательной системы, крепкого здоровья, долголетия и больших успехов в масштабной деятельности во имя благополучия туркменистанцев, процветания страны", говорится в тексте сообщения.

О том, что Бердымухамедов-старший намерен вновь изменить Конституцию, говорилось 11 января.

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