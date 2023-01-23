Адвокат Боранбаева просит допросить в суде режиссера Тимура Бекмамбетова

Адвокат Данияр Канафин просит допросить в суде режиссера Тимура Бекмамбетова по делу Кайрата Боранбаева, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшнее судебное заседание явился гражданин России Тимур Бекмамбетов.



"Он готов выступить в качестве свидетеля по данному делу и дать показания об обстоятельствах, характеризующих личность Боранбаева Кайрата Советаевича", – заявил адвокат Данияр Канафин.

В связи с этим адвокат просит предоставить возможность допросить указанное лицо в порядке, установленном законом.

Ранее стало известно, что суд запретил освещать в СМИ показания свидетелей по делу Боранбаева.

Суд по делу Боранбаева, Наханова и Жанузака начался 30 декабря в суде №2 Сарыаркинского района Астаны. Подсудимых обвиняют в хищении и отмывании денег.

