Когда планируют завершить строительство нового терминала аэропорта Алматы
Об этом стало известно на встрече главы МИИР Марата Карабаева с президентом АО "Международный аэропорт Алматы" Алп Ер Тунга Ерсоем.
"В ходе встречи руководство аэропорта доложилось о реализации крупного проекта по строительству нового международного терминала аэропорта Алматы... Реализация проекта продолжается согласно утвержденному графику и находится на контроле главы государства. Планируемый срок завершения проекта - в первом полугодии 2024 года".Пресс-служба КГА МИИР РК
Как ожидается, строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта.
Марат Карабаев поручил принять все необходимые меры для улучшения услуг и сервиса в аэропорту и незамедлительно реагировать на нарекания пассажиров.
Также сообщается, что участники встречи обсудили ключевые аспекты работы по перспективному развитию аэропорта в части основных направлений деятельности и этапов реализации проектов.
"На сегодняшний день наблюдается положительная динамика развития аэропорта и рост пассажиропотока (в 2022 году аэропорт преодолел отметку 7 млн обслуженных пассажиров)".Пресс-служба КГА МИИР РК
1 июня 2022 года в рамках рабочей поездки в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы. По его словам, новый терминал должен быть оснащен самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Завершение строительства намечено на лето 2024 года. Глава государства поручил завершить все работы в срок.
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5 ноября стало известно, что при строительстве нового терминала будет перенесено историческое здание алматинского аэропорта, которое построено в 1947 году и внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что перемещение памятника архитектуры подразумевает его воссоздание с существующими декоративными элементами на новом месте. Его переместят в радиусе 420 м на территории Международного аэропорта Алматы.
Общий объем инвестиций в строительство нового терминала аэропорта Алматы - более 200 млн долларов. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние. После завершения строительства пропускная способность аэропорта увеличится вдвое – до 14 млн пассажиров в год.