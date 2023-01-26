Когда планируют завершить строительство нового терминала аэропорта Алматы

Строительство нового международного терминала аэропорта Алматы завершится в первом полугодии 2024 года, сообщили 26 января 2023 года в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом стало известно на встрече главы МИИР Марата Карабаева с президентом АО "Международный аэропорт Алматы" Алп Ер Тунга Ерсоем.

"В ходе встречи руководство аэропорта доложилось о реализации крупного проекта по строительству нового международного терминала аэропорта Алматы... Реализация проекта продолжается согласно утвержденному графику и находится на контроле главы государства. Планируемый срок завершения проекта - в первом полугодии 2024 года". Пресс-служба КГА МИИР РК

Как ожидается, строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта.

Марат Карабаев поручил принять все необходимые меры для улучшения услуг и сервиса в аэропорту и незамедлительно реагировать на нарекания пассажиров.

Также сообщается, что участники встречи обсудили ключевые аспекты работы по перспективному развитию аэропорта в части основных направлений деятельности и этапов реализации проектов.

"На сегодняшний день наблюдается положительная динамика развития аэропорта и рост пассажиропотока (в 2022 году аэропорт преодолел отметку 7 млн обслуженных пассажиров)". Пресс-служба КГА МИИР РК

1 июня 2022 года в рамках рабочей поездки в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы. По его словам, новый терминал должен быть оснащен самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Завершение строительства намечено на лето 2024 года. Глава государства поручил завершить все работы в срок.

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5 ноября стало известно, что при строительстве нового терминала будет перенесено историческое здание алматинского аэропорта, которое построено в 1947 году и внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что перемещение памятника архитектуры подразумевает его воссоздание с существующими декоративными элементами на новом месте. Его переместят в радиусе 420 м на территории Международного аэропорта Алматы.

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