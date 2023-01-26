Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Когда планируют завершить строительство нового терминала аэропорта Алматы

Когда планируют завершить строительство нового терминала аэропорта Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Строительство нового международного терминала аэропорта Алматы завершится в первом полугодии 2024 года, сообщили 26 января 2023 года в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом стало известно на встрече главы МИИР Марата Карабаева с президентом АО "Международный аэропорт Алматы" Алп Ер Тунга Ерсоем.

"В ходе встречи руководство аэропорта доложилось о реализации крупного проекта по строительству нового международного терминала аэропорта Алматы... Реализация проекта продолжается согласно утвержденному графику и находится на контроле главы государства. Планируемый срок завершения проекта - в первом полугодии 2024 года".Пресс-служба КГА МИИР РК

Как ожидается, строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта.

Марат Карабаев поручил принять все необходимые меры для улучшения услуг и сервиса в аэропорту и незамедлительно реагировать на нарекания пассажиров.

Также сообщается, что участники встречи обсудили ключевые аспекты работы по перспективному развитию аэропорта в части основных направлений деятельности и этапов реализации проектов.

"На сегодняшний день наблюдается положительная динамика развития аэропорта и рост пассажиропотока (в 2022 году аэропорт преодолел отметку 7 млн обслуженных пассажиров)".Пресс-служба КГА МИИР РК

1 июня 2022 года в рамках рабочей поездки в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы. По его словам, новый терминал должен быть оснащен самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Завершение строительства намечено на лето 2024 года. Глава государства поручил завершить все работы в срок.

Новость по теме

Как может выглядеть новый терминал в аэропорту Алматы

5 ноября стало известно, что при строительстве нового терминала будет перенесено историческое здание алматинского аэропорта, которое построено в 1947 году и внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что перемещение памятника архитектуры подразумевает его воссоздание с существующими декоративными элементами на новом месте. Его переместят в радиусе 420 м на территории Международного аэропорта Алматы.

Новость по теме

Стали известны подробности переноса VIP-терминала в аэропорту Алматы

Общий объем инвестиций в строительство нового терминала аэропорта Алматы - более 200 млн долларов. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние. После завершения строительства пропускная способность аэропорта увеличится вдвое – до 14 млн пассажиров в год.

Читайте также

Жакипа Асанова избрали вице-спикером Сената

Маулен Ашимбаев вновь стал спикером Сената

Недвижимость и зарубежные счета: что указали в декларациях чиновники, депутаты и главы нацкомпаний

Динара Халдарова
КГА Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в 2023 году
Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в 2023 году
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Генеральная прокуратура проверила нотариусы
Генпрокуратура: В Казахстане нотариусы взыскали несуществующие долги на миллиарды тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления