Появились подробности смертельного наезда снегохода близ Актобе
Полицейскими установлено, что снегоход принадлежит родственнику мальчика, который им управлял.
"Школьник (2007 г. р.) взял его у родственника без разрешения. Снегоход относится к сельхозтехнике, управлять им можно с 16 лет, но у школьника, совершившего наезд, не было опыта, и он не справился с управлением... Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК - Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека".Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов
По его словам, в ходе следствия дело могут переквалифицировать, так как "дорога, где произошло происшествие, не является проезжей частью".
"Сам мальчик, совершивший наезд, не пострадал. Пострадавшие не из одной семьи. Виновных в происшествии определят в ходе следствия. Будет устанавливаться и вина руководства базы отдыха. Могут открыться новые обстоятельства".Ерболат Саркулов
На сегодня, как отметил руководитель пресс-службы областного ДП, известно, что снегоход не имеет отношения к базе отдыха, где произошло ЧП.
28 января 2023 года в 15:30 на территории одной из баз отдыха близ Актобе произошла трагедия – подросток 2007 г. р., управляя снегоходом Lynx, врезался в группу людей, стоявших вблизи оборудованной снежной горки. В результате происшествия скончалась 40-летняя женщина, а мужчина и пятеро несовершеннолетних детей были доставлены в медицинские учреждения. По данному факту Департаментом полиции Актюбинской области было начато расследование.
29 января в социальных сетях появилось видео смертельного наезда на людей в Актюбинской области.
30 января врачи рассказали о состоянии пострадавших при наезде снегохода близ Актобе, а также уточнили, какие травмы они получили.
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