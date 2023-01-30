Появились подробности смертельного наезда снегохода близ Актобе

В Департаменте полиции Актюбинской области раскрыли некоторые подробности смертельного наезда снегохода, произошедшего на территории одной из баз отдыха близ Актобе, передает корреспондент Zakon.kz.

Полицейскими установлено, что снегоход принадлежит родственнику мальчика, который им управлял.

"Школьник (2007 г. р.) взял его у родственника без разрешения. Снегоход относится к сельхозтехнике, управлять им можно с 16 лет, но у школьника, совершившего наезд, не было опыта, и он не справился с управлением... Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК - Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

По его словам, в ходе следствия дело могут переквалифицировать, так как "дорога, где произошло происшествие, не является проезжей частью".

"Сам мальчик, совершивший наезд, не пострадал. Пострадавшие не из одной семьи. Виновных в происшествии определят в ходе следствия. Будет устанавливаться и вина руководства базы отдыха. Могут открыться новые обстоятельства". Ерболат Саркулов

На сегодня, как отметил руководитель пресс-службы областного ДП, известно, что снегоход не имеет отношения к базе отдыха, где произошло ЧП.

28 января 2023 года в 15:30 на территории одной из баз отдыха близ Актобе произошла трагедия – подросток 2007 г. р., управляя снегоходом Lynx, врезался в группу людей, стоявших вблизи оборудованной снежной горки. В результате происшествия скончалась 40-летняя женщина, а мужчина и пятеро несовершеннолетних детей были доставлены в медицинские учреждения. По данному факту Департаментом полиции Актюбинской области было начато расследование.

29 января в социальных сетях появилось видео смертельного наезда на людей в Актюбинской области.



30 января врачи рассказали о состоянии пострадавших при наезде снегохода близ Актобе, а также уточнили, какие травмы они получили.