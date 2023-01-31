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В столице Северной Кореи сняли пятидневный карантин

В столице Северной Кореи сняли пятидневный карантин Фото: pixabay
В столице КНДР сняли карантинные ограничения. Карантин вводился что-бы остановить распространение гриппа, сообщает Zakon.kz.

Посольство России в Северной Корее сообщило, что страна ослабила строгий контроль за эпидемией в столице страны Пхеньяне, который был введен 25 января для "замедления распространения респираторных заболеваний", передает NBC News.

Северная Корея официально не признала локдаун в Пхеньяне или повторное появление Covid-19 после того, как лидер Ким Чен Ын объявил о широко обсуждаемой победе над коронавирусом в августе. Но сообщения посольства России в Facebook предоставили редкие проблески инфекционной секретности страны.

30 января посольство опубликовало уведомление, выпущенное министерством иностранных дел Северной Кореи, в котором информирует иностранных дипломатов о том, что "особый противоэпидемический период", введенный в Пхеньяне со среды, был отменен с понедельника.

На прошлой неделе посольство заявило, что органы здравоохранения Северной Кореи потребовали от дипломатических миссий держать своих сотрудников в помещении, а также измерять их температуру четыре раза в день и сообщать о результатах в больницу в Пхеньяне. 

В нем говорится, что меры Северной Кореи были приняты в ответ на рост "гриппа и других респираторных заболеваний", но не упомянули о распространении Covid-19 или ограничениях, введенных для обычных граждан.

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