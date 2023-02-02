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Андрей Скабелка о матче "Барыса": Сейчас очки нужны нам, как воздух

Хоккей Барыс Ак Барс Фото: hcbarys.kz
Накануне "Барыс" уступил на выезде "Ак Барсу" в регулярном чемпионате КХЛ и тем самым снизил шансы выхода в плей-офф. После матча наставник астанчан Андрей Скабелка прокомментировал 28-е поражение своего клуба в сезоне, сообщает Zakon.kz.

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Поединок в Казани завершился с минимальным успехом хозяев льда – 2:1.

На гол хоккеиста "Барыса" Антона Сагадеева россияне ответили точным броском Дмитрия Воронкова. Судьба этой встречи решилась в заключительном периоде, когда Михаил Глухов принес победу казанцам. 

Конечно, все разочарованы результатом. Провели хороший матч с сильной, мощной командой, мало что дали сделать у своих ворот и пропустили такой гол. Вроде заработали первое большинство, хотели повести в счете, но пропустили. Ребята – молодцы, проделали хорошую работу, но, к сожалению, за это очки не дают. Если бы это было начало сезона или его середина, сказал бы, что хороший матч. Но сейчас очки нужны нам, как воздух, и по игре мы обязаны были их набирать. Все понимают, что происходит, все хотят в плей-офф".Андрей Скабелка, главный тренер ХК Барыс

После неудачи в Казани астанчане располагаются на десятой позиции в Восточной конференции, имея в активе 57 очков. Следующий матч "Барыс" снова сыграет в гостях, соперник – еще один именитый клуб России – московское "Динамо". Поединок пройдет 3 февраля. 

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