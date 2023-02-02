Дело Нурлана Масимова снова отправили в уголовный суд Павлодара

Ранее материалы дела возвращали в надзорный орган из-за допущенных нарушений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дело возвращали в прокуратуру из-за существенных нарушений УПК при описании распределения ролей между соучастниками, нанесенного ущерба и пр. Однако судебная коллегия постановила отменить постановление о возвращении уголовного дела и направила его для рассмотрения в Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам (СМУС).



"С 1 января 2023 года в отношении дел о коррупционных преступлениях обвинительный акт составляет прокурор, а орган досудебного расследования – только отчет о завершении досудебного расследования. В апелляционной инстанции прокурор сообщил судебной коллегии, что составлен новый обвинительный акт, в котором исправлены допущенные ошибки, в полном объеме описаны сущность обвинения, о едином умысле на совершение хищения чужого имущества путем присвоения вверенного имущества в особо крупном размере, то есть группой лиц по предварительному сговору подсудимых", – сообщили в пресс-службе суда Павлодарской области.

В первой инстанции уже проводили предварительное слушание по уголовному делу в отношении экс-начальника регионального департамента полиции Нурлана Масимова по факту получения взятки, присвоению или растрате вверенного чужого имущества, умышленного незаконного пересечения государственной границы РК. Вместе с ним обвиняемым по делу числится бывший заместитель департамента Дамир Сиразидимов, которому вменяют получение взятки, присвоение или растрату вверенного чужого имущества. Также на скамье подсудимых бизнесмен Евгений Евкович, обвиняемый в пособничестве в присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

Ранее орган досудебного расследования информировал, что бывшие высокопоставленные полицейские обвиняются в получении крупной взятки и хищении бюджетных средств в сумме 90 млн тенге за покровительство при проведении госзакупок, а также в хищении 420 млн тенге.

О досудебном расследовании стало известно в апреле 2022 года. Как сообщалось, экс-начальник Департамента полиции, генерал-майор Нурлан Масимов был объявлен в розыск. За информацию о его местонахождении антикор назначил к выплате 12 млн тенге.

3 июля его задержали в ВКО при попытке пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам. Также в настоящее время в административном суде рассматриваются факты нарушения бывшим начальником полиции бюджетного законодательства.

6 января в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области состоялось предварительное слушание.



Ирина Адылканова, Павлодар