В Атырау женщину подозревают в попытке продажи детей

32-летнюю жительницу Западно-Казахстанской области подозревают в продаже своих детей в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета "Ақ Жайық", дело касается двух малышей в возрасте одного года и двух лет.

Сообщается, что правоохранительные органы открыли досудебное расследование по статье 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними".

25 января 2023 года стало известно, что в Таразе задержаны два медработника по подозрению в торговле младенцами.



Позже в полиции озвучили подробности продажи новорожденного ребенка в Таразе.