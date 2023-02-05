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Законодательство РК

В Атырау женщину подозревают в попытке продажи детей

малыш Фото: pixabay
32-летнюю жительницу Западно-Казахстанской области подозревают в продаже своих детей в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета "Ақ Жайық", дело касается двух малышей в возрасте одного года и двух лет.

Сообщается, что правоохранительные органы открыли досудебное расследование по статье 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними".

25 января 2023 года стало известно, что в Таразе задержаны два медработника по подозрению в торговле младенцами.

Позже в полиции озвучили подробности продажи новорожденного ребенка в Таразе.

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