Наставники "Барыса" и ЦСКА прокомментировали фантастический матч с 11-ю шайбами

Накануне в рамках игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московские армейцы принимали казахстанский "Барыс", в ходе встречи было забито 11 голов. Итоги данного результативного матча подвели главные тренеры обеих команд, сообщает Zakon.kz.

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"Сумасшедший матч – сумасшедшая развязка" – такую оценку дали специалисты этому поединку. Обилием шайб и непредсказуемостью до последних минут встречи запомнилась эта битва, итогом которой стала гостевая победа астанчан – 6:5.









"Этот матч дорогого стоит с точки зрения командной химии и всего остального. Сейчас у нас будет пауза, отдохнем, подготовимся к концовке регулярного чемпионата. ЦСКА – мощная физически команда, нам непросто было сдерживать атаки, были ошибки. Но важно то, что ты готов исправить эти ошибки. В третьем периоде взяли игру под контроль, перестали отбрасываться, достаточно интересно начали играть в атаке. Очень хороший показатель от Михайлиса, поблагодарил Никиту. Он сегодня сделал игру, но это, скажем так, и есть работа лидера команды". Главный тренер ХК "Барыс" Андрей Скабелка

Стоит отметить, что ЦСКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина и сейчас входит в список трех лучших команд Западной конференции.









"Барыс" играл быстро, здорово действовал с шайбой, забил. У нас были небольшие ошибки в зоне обороны, но до третьего периода мы контролировали игру. Потом не смогли справиться с какими-то эмоциями. Отдавали шайбу соперникам, они завершали моменты голами, и мы ушли в овертайм. Там позиционно проиграли и получили гол. Удалось кое-что уже посмотреть, оценить моменты, почему нам забили и как забили. Концовка третьего периода не сложилась. Огорчает и расстраивает то, что мы владели шайбой при этом. Делали ненужные телодвижения, теряли шайбу до нашей синей линии и получили три ненужных гола. Это тяжело". Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров

Победу гостям в овертайме принес лучший хоккеист этого поединка Никита Михайлис.

Форвард "Барыса" Никита Михайлис был признан первой звездой матча, в его активе дубль и три результативные передачи.

Еще один игрок казахстанской дружины Антон Сагадеев назван второй звездой встречи, он также забил две шайбы. Теперь "Барыс" берет паузу и возобновит свои игры уже через неделю. Столичный коллектив 13 февраля примет на домашней арене лидера КХЛ – СКА из Санкт-Петербурга.