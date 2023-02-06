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Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом

президент РК Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе телефонного разговора глава государства выразил глубокие соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в нескольких провинциях страны.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.

Рано утром в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил помочь Турции: казахстанских спасателей направят на место ЧП.

Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений.

Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции.

Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

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Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип Турция
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