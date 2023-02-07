Китай признался в запуске зонда над Латинской Америкой

Власти КНДР признали своим воздушный шар, замеченный над Латинской Америков 4 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как заявила представитель МИД Китая в США Мао Нин, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за погодных условий, пишет CNN. Пекин отвергает предположения о шпионской функции воздушного шара.

"Китай — ответственная страна. Мы всегда строго соблюдали международное право. Мы проинформировали все соответствующие стороны и должным образом урегулировали ситуацию, которая не представляла угрозы ни для одной страны". Мао Нин

Это уже второй аэрозонд, который был замечен над континентальной частью Америки. Первый шар военные США отследили в первых числах февраля. Вскоре власти Китая заявили о гражданских функциях аппарата. Однако, это послужило поводом для отказа госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу Китая.

Второй был замечен над Латинской Америкой 4 февраля. На следующий день стало известно, что аэростат сбит.