В Минфине рассказали, выделят ли дополнительные средства на льготное автокредитование

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, планируется ли выделение дополнительных средств на программу льготного автокредитования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что в августе прошлого года первый заместитель премьер-министра Роман Скляр говорил, что возможно правительство рассмотрит вариант выделения дополнительных денег на программу льготного автокредитования. В этой связи представители СМИ поинтересовались, будут ли выделять дополнительные деньги на данную программу, так как он пользуется большим спросом у населения.

"Пока заявок не поступало дополнительных, в то же время я вам скажу, что есть и другие очень социально значимые проекты, кроме автокредитования". Ерулан Жамаубаев

Между тем заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров сообщил, что в ФРП готовят справку по количеству желающих получить автокредит.

"Эта справка будет представлена в правительство. Мы укажем общую потребность в деньгах по этой программе… Мы как Фонд мы не можем ставить вопрос перед правительством, мы даем им справку. Даем информацию, которую они могут посмотреть и оценить потребность". Ринат Гаппаров

Ранее он рассказал, почему нельзя подать заявку на льготный автокредит через смартфон.

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