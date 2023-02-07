ЧП в Турции: казахстанцы не отказываются от летних путевок к морю

Представители казахстанской туристической отрасли рассказали корреспонденту Zakon.kz, что происходит в курортных городах Турции после мощнейших землетрясений, а также ответили на вопрос о том, как скажется произошедшая трагедия на предпочтениях казахстанцев в отдыхе.

Ситуация в курортных городах спокойная



Как рассказала председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей, сейчас в Турции по туристическим путевкам находится 225 казахстанцев. Все они отдыхают в курортной части страны – Анталье и Стамбуле.

"Мы надеемся, что обстановка в курортной части будет спокойной. Туроператоры и турагенты на связи со всеми отдыхающими. Пока к нам никто из туристов с просьбами о возвращении на родину не обращался", – сообщила Инна Рей.

В одном из туристических агентств нам сообщили, что в качестве основного направления для отдыха казахстанцы сейчас выбирают побережье Антальи. По данным туркомпании, ситуация в курортном городке спокойная.

"Наши партнеры, которые находятся в Анталье, сообщили, что 6 февраля были толчки, они повторялись, но разрушений и паники в самом курортном городе нет. Были предупреждения о том, что нужно оставаться на улице до 10 вечера, но на данный момент все спокойно. Туристы без паники располагаются в отелях. В Бодруме ситуация также стабильная", – рассказала представитель Валерия.

Она напомнила, что в случае, если кто-то из казахстанских туристов захочет вернуться с отдыха раньше, для этого необходимо обратиться в агентство, где была куплена путевка, или же в авиакомпанию. Но пока никто из туристов не обращался с просьбой о возращении в Казахстан, отмене или перебронировании турпутевок.

Директор по маркетингу еще одного крупного туроператора Ксения Головина также отметила, что ситуация в районах Средиземного и Эгейских морей спокойная, подземных толчков не ощущалось.

"В восточной части Турции у нас на данный момент нет туристов. Какой-либо туристической деятельности мы там не проводим. В целом в Турции еще не сезон именно по пляжному отдыху, стандартно раннее бронирование идет на май", – рассказала Ксения Головина.

Стоимость турпутевок не должна измениться

Председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей подчеркнула, что до начала туристического сезона в Турции еще достаточно времени. Но в целом текущая ситуация в стране не должна каким-то образом отразиться на ценах турпутевок.

Такого же мнения придерживаются в одной из туристических компаний.

"В ближайшее время изменений по стоимости туристических путевок в связи с текущей ситуацией в Турции не планируется. Напомним, что также действуют условия раннего бронирования на летний период", – добавила директор по маркетингу туроператора Ксения Головина.

Турция не станет менее привлекательной для казахстанских туристов

В разговоре с корреспондентом директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова отметила, что туристский рынок пока готовится к сезону, но уже начались ранние продажи по направлениям. Что касается Турции, то туристический сезон там начнется только весной.

"Я не думаю, что интерес казахстанцев к Турции снизится. Землетрясения произошли в регионе, который не является туристским. Сезон начинается весной – конец апреля – начало мая. Поэтому я не думаю, что это может повлиять на желание казахстанцев посещать свои любимые курорты в Турции". Рашида Шайкенова

Кроме того, по данным туроператоров в настоящий момент падения спроса на Турцию не наблюдается.

Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции. По последним данным, число погибших во время землетрясения в Турции приблизилось к 3 тыс. человек, почти 16 тыс. получили ранения.

Позднее в Турции объявили общенациональный траур на семь дней в связи с разрушительными землетрясениями. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции.

7 февраля казахстанские спасатели и медики вылетели в Турцию .