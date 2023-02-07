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В Турции объявили семидневный общенациональный траур

Стамбул Фото: pexels
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур на семь дней в связи с разрушительными землетрясениями в стране, которые произошли 6 февраля, сообщает Zakon.kz.
"Наш флаг будет приспущен до захода солнца в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех наших национальных и зарубежных представительствах", - написал президент Турции на своей странице в Twitter.

Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

6 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Токаев поручил помочь Турции: казахстанских спасателей направят на место ЧП.

Фоторепортаж: вылет казахстанских спасателей и медиков в Турцию.


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Землетрясения в Турции Эрдоган Реджеп Тайип Турция
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