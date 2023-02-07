В Турции объявили семидневный общенациональный траур

Фото: pexels

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур на семь дней в связи с разрушительными землетрясениями в стране, которые произошли 6 февраля, сообщает Zakon.kz.

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