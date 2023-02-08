16 казахстанцев из Турции доставил спецборт

В Астане приземлился специальный борт с казахстанцами, прилетевшими из Турции, где 6 февраля произошло мощное землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Самолет приземлился вечером 7 февраля в столичном аэропорту. На борту были 16 граждан Казахстана и 2 гражданина Кыргызстана, пишет KazInform.

Прибывших из аэропорта встречал специально организованный автобус.

"Если у нас землетрясение длится несколько секунд, то там оно длилось 1,5 минуты. Представляете как это?", — поделился один из пассажиров спецборта.

Прибывшие рассказывают о множестве жертв и пострадавших в Турции. Спасаться гражданам Казахстана пришлось спешно — "одевались на ходу, успеть бы выбежать".

Мощное землетрясение в Турции и Сирии произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,7 баллов. По последним данным турецких властей количество погибших достигло 5434 человек. Пострадало более 20 тысяч.

Для помощи коллегам из Турции в страну прибыли казахстанские спасатели и медики. 7 февраля спасатели МЧС Казахстана приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.