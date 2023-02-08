Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

16 казахстанцев из Турции доставил спецборт

16 казахстанцев из Турции доставил спецборт Фото: Zakon.kz
В Астане приземлился специальный борт с казахстанцами, прилетевшими из Турции, где 6 февраля произошло мощное землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Самолет приземлился вечером 7 февраля в столичном аэропорту. На борту были 16 граждан Казахстана и 2 гражданина Кыргызстана, пишет KazInform.

Прибывших из аэропорта встречал специально организованный автобус.

"Если у нас землетрясение длится несколько секунд, то там оно длилось 1,5 минуты. Представляете как это?", — поделился один из пассажиров спецборта.

Прибывшие рассказывают о множестве жертв и пострадавших в Турции. Спасаться гражданам Казахстана пришлось спешно — "одевались на ходу, успеть бы выбежать".

Мощное землетрясение в Турции и Сирии произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,7 баллов. По последним данным турецких властей количество погибших достигло 5434 человек. Пострадало более 20 тысяч.

Для помощи коллегам из Турции в страну прибыли казахстанские спасатели и медики. 7 февраля спасатели МЧС Казахстана приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.

Читайте также

Сняты ограничения движения на западных республиканских автотрассах

В Темиртау новоселы требуют у чиновников наказать застройщика

В Уральске на заправках возник дефицит сжиженного газа

Мария Мельникова
Землетрясения в Турции Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
автомобиль
Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа
землетрясения в мире
Топ-10 самых разрушительных землетрясений в мире за последние 100 лет
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления