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Число погибших при землетрясении в Турции превысило шесть тысяч

Землетрясения в Турции жертвы Фото: Anadolu Agency
По данным на 8 февраля, общее число погибших в Турции в результате разрушительного землетрясения превысило 6 тысяч, сообщает Zakon.kz.

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 6234 человек. Еще 37 011 получили ранения. Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.

Также сказано, что разрушено 5775 зданий.

Землетрясение произошло 6 февраля: эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Казахстан, Кыргызстан, Россия и другие государства направили в регион спасателей.

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Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции.

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