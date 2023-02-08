Турецкая певица расплакалась при встрече спасателей из Кыргызстана

Популярная певица из Турции Selcan Asyalı опубликовала на странице в Instagram трогательный ролик встречи спасателей из Кыргызстана в турецком аэропорту, сообщает Zakon.kz.

"Спасибо нашим братьям", – говорится в подписи к видео.

Обращаясь к спасателям, она благодарит их за помощь в это трудное время для Турции и говорит, что ей хочется плакать.

Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение. По последним данным, количество погибших превысило 7800 человек, пострадали – более 30 тыс.

По поручению Касым-Жомарта Токаева 7 февраля в Турцию вылетели спецбортом казахстанские спасатели и медики. 8 февраля стало известно, что для помощи вылетает еще один борт со спасателями МЧС РК.