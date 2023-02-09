Алматинцев напугали дымовые шашки на улицах города

Обеспокоенные алматинцы сообщили, что увидели дымовые шашки на пересечении улиц Казыбек би и Жумалиева. Корреспондент Zakon.kz отправился на место и выяснил, что произошло.





Фото: Zakon.kz

Оказалось, что в Алматы продолжают снимать фильм о январских событиях. 4 февраля в Алматы начались съемки кинокартины Qaitalanbasyn. В массовке, отражающей события, приняли участие 500 человек.



Фото: Zakon.kz

Этот проект еще не реализован, фильм не вышел в прокат, но уже вызвал большой ажиотаж, бурное обсуждение в Казнете.



Фото: Zakon.kz

В связи с проведением съемок фильма 9 февраля будут временно изменены схемы маршрутов двух автобусов №22 и №80.

10 января стало известно, что с начала января и до начала февраля в Алматы на разных открытых локациях пройдут съемки художественного фильма с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков.





