Включение в партийные списки лиц с инвалидностью даст равные возможности для всех граждан – эксперт

Одно из ключевых достижений текущей политической кампании выборов депутатов Мажилиса – включение в партийные списки лиц с инвалидностью. Это качественно меняет уровень социальной инклюзии. Эксперт рассказал Zakon.kz о важности этого факта для казахстанцев и политической среды в целом.

Некоторые партии отнеслись к этому вопросу предельно серьезно, без традиционного формализма: выдвинув кандидатов, имеющих ограниченные возможности здоровья, на политическое поле, утверждая тем самым их право продвигать свои интересы на уровне принятия решений.

Старший эксперт Казахстанского института стратегических исследований Куаныш Сайлау рассказал, что представление интересов населения является особо важным вопросом для Парламента страны. Это отмечено в изменениях, которые были внесены в партийные квоты в прошлом году: наряду с обеспечением представительства женщин и молодежи также предусмотрено выдвижение людей с особыми потребностями.

"Политические партии, которые участвуют в выборах, действительно серьезно относятся к соблюдению всех трех критериев квоты, подобным образом делая шаги в сторону репрезентативности своих партийных списков. Важно учитывать, что эта норма находит свое отражение как на уровне выборов в Мажилис, так и на местном уровне областных, районных и городских маслихатов", – объясняет эксперт.

Стоит отметить, что выборы дают возможность не только быть избранным, но и предоставляют право избирать. В этой связи ЦИК продолжает работу по внедрению рекомендаций международных наблюдателей для того, чтобы обеспечить доступ к голосованию для всех групп избирателей, вне зависимости от их способностей.

Эксперт подчеркнул, что на прошлых президентских выборах в части инклюзии был достигнут значительный прогресс.



"В этом есть заслуга активистов, которые занимаются вопросами инклюзии на всех уровнях. Также стоит учитывать и значимость глобальных запросов по защите прав и интересов людей с особыми потребностями. Благодаря им страны по всему миру стремятся создать равный доступ к общественно-политическим процессам для всех своих граждан. Предпринимаемые меры во многих странах включают в себя обучение членов избиркомов, повышение осведомленности населения о необходимости инклюзивных мер, проведение опросов, обеспечение доступности информации посредством сурдоперевода и издания материалов с письмом по Брайлю, предоставление доступа к избирательным участкам лицам с ограничениями в движении." Куаныш Сайлау

Безусловно, в политической среде Казахстана реформы, направленные на широкое представительство населения в органах власти, являются шагом в правильном направлении, считает специалист.

"Расширение права избираться и быть избранным будет способствовать развитию как политической культуры в целом, так и культуры выборов в частности", – заключил спикер.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов назначены на 19 марта 2023 года. Уже стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты нижней палаты Парламента и местные органы власти. На 6 февраля 2023 года представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийным спискам от четырех политических партий.



Согласно нововведениям в избирательное законодательство, депутаты Мажилиса в этом году избираются по смешанной избирательной системе: 69 депутатов – по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов – по одномандатным территориальным избирательным округам. Выборы пройдут не только по партийным спискам, но и по мажоритарным округам.

В ЦИК подвели итоги выдвижения кандидатов на парламентских выборах – всего в партийных списках 283 кандидата.

В партийных списках от Народной партии Казахстана – 52 кандидата, ДПК "Акжол" – 54, от ОСДП – 19, от партии зеленых "Байтак" – 18 кандидатов, от НДПП "Ауыл" – 25, от партии "Республика" – 25 кандидатов, от партии Amanat – 90 кандидатов. Данные предоставлены в порядке, в котором поступили документы от партий в ЦИК.



По одномандатным округам выдвинуто 609 кандидатов. Из них 79 – от семи политических партий, пять кандидатов – от четырех общественных объединений и 525 кандидатов – самовыдвиженцы.