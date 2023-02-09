Число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило 14 тысяч человек, заявил 9 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Zakon.kz.

"На данный момент число погибших достигло 14 014, ранения получили 63 794 человека. Разрушено 6 444 здания", - отметил Эрдоган.

Президент Турции находится в Газиантепе, пострадавшем от землетрясения.

Эрдоган поручил построить модульные городки, часть конструкций доставят из-за рубежа. Все они будут распределены по 10 провинциям в зонах бедствия.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки.



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