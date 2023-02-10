"Мы потеряли его" - родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве

Казахстанец Мирболат Курмашев скончался под завалами в турецком городе Антакья. Тело было надено после нескольких суток поисков. Об этом сообщили его родные, которые до последнего не оставляли надежд найти его живым, передает Zakon.kz

"Мы потеряли его", - написал в Telegram-канале брат погибшего Мирболата (Мируса) Курмашева Алмат.

Брат Мируса Курмашева вместе с группой неравнодушных казахстанцев прилетели в Антакью, чтобы вместе со спасателями участвовать в поисках и разборах завалов. Они нашли местоположение, и не покидали его прилагая усилия в поиске спецтехники. Совсем недавно Алмат писал, что поиски продолжаются.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Между тем в МЧС РК сообщили, что тело Мирболата Курмашева найдено и извлечено силами казахстанских спасателей.

Ранее погибшими также были найдены гражданин РК Адиль Кадырбеков и гражданин Турции Кубилай Кескин.

Казахстанка Сабина Мамадьярова, которая также оказалась под завалами получила перелом руки и ей была проведена серьезная операция.

Как сообщали ранее утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

По последним данным, количество жертв в Турции увеличилось до 17 674 человек.