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Ученый прогнозирует рост числа землетрясений в мире

коллаж Фото: Zakon.kz
В ближайшие пять лет в мире ожидается повышение сейсмической активности. Число землетрясений увеличится, предсказал директор единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, сильные землетрясения магнитудой примерно 9 баллов происходят в среднем раз в 5-7 лет, 8 баллов – 2-3 раза в год.

"Но я хочу сказать, что в последние четыре года у нас пониженная сейсмическая активность. Выделение сейсмической энергии на планете несколько пониженное. А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего, соответственно, количество землетрясений немножко увеличится", – рассказал Виноградов.

Где именно выстрелит самое сильное землетрясение, ученый не сказал, добавив, что сейсмоопасные зоны в мире известны. Там всегда должны быть готовы к землетрясениям, пишут "РИА-Новости".

Утром 6 февраля мощное землетрясение произошло в Турции, власти объявили самый высокий уровень тревоги. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

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