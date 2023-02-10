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Число жертв землетрясения в Турции превысило 18 тысяч человек

Турция Фото: Anadolu Agency
Число жертв землетрясения в Турции достигло 18 342 человек по состоянию на 10 февраля в 8:30 по местному времени, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, 74 242 жителя страны получили ранения, пишет агентство "Анадолу".

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

Казахи, живущие в Стамбуле, направляют помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Была собрана и отправлена помощь на сумму порядка 160 тыс. долларов.

В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции. 

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