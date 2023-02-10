Число жертв землетрясения в Турции превысило 18 тысяч человек

Фото: Anadolu Agency

Число жертв землетрясения в Турции достигло 18 342 человек по состоянию на 10 февраля в 8:30 по местному времени, сообщает Zakon.kz.

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