В Минздраве озвучили итоги проверки видео с "хиджамой" младенцу

И. о. председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Лаура Ахметниязова на брифинге в СЦК озвучила итоги проверки видео, где младенцу делают надрезы на лице, так называемую процедуру "хиджама", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Лаура Ахметниязова сообщила, что по данному факту была проведена проверка по требованию прокуратуры Атырауской области.

"По итогам проверки нами было выявлено, что это была незаконная медицинская деятельность. Эту методику – хиджама – осуществляла медсестра, не имея лицензии на свою организацию. Она также не имела сертификат, обязательный для допуска к клинической деятельности. Наложен административный штраф по результатам проверки. Материалы направлены в прокуратуру, Департамент полиции, а также мы планируем направить эти материалы в ювенальную полицию". И. о. председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Лаура Ахметниязова

По ее словам, данная методика не является медицинской услугой, но так как было проведено инвазивное вмешательство в данной клинике, и провела ее медсестра, был наложен штраф на незаконную медицинскую деятельность.

"Нашим территориальным департаментом будем прорабатывать вопрос и направлять судебный иск на запрет деятельности данного центра по данному виду. В целом, все виды медицинской деятельности у нас лицензируются. Также предусмотрено лицензирование традиционной терапии, которая четко конкретизирована, в том числе иглотерапия, фитотерапия и другие. Хиджамы в данном перечне нет, поэтому мы на сегодня это трактуем как незаконная деятельность, то есть хиджама запрещена". Лаура Ахметниязова

26 января в Казнете люди начали распространять видео якобы лечебных процедур: на кадрах младенцу делают надрезы на лице. Данный случай прокомментировала глава Минздрава Ажар Гиният.

4 февраля стало известно, что больше 13 тыс. казахстанцев подписали петицию против хиджамы.

