Лицо детской жестокости: какие упущения приводят к чудовищным поступкам подростков

Сегодня страну шокировала весть из Петропавловска, где девятиклассник пронес в школу топор и ранил трех человек. Для нас это беспрецедентный случай, но в мире, в том числе соседней России, нападения в учебных заведениях нередки. Zakon.kz пытался найти закономерности в разных трагедиях.

Утром 13 февраля 15-летний учащийся одной из школ Петропавловска, как обычно, пришел на уроки. Вот только, вместо учебников и тетрадей, в его рюкзаке ждали своего часа топор и нож.

Как несовершеннолетний в принципе смог пронести такой арсенал на территорию учебного заведения? Ответ на этот вопрос уже есть. Как рассказала нашему корреспонденту завуч оказавшейся в эпицентре скандала СШ №4, здание не может похвастаться ни турникетами, ни металлоискателями. Есть камеры и "визуальный осмотр детей". Проще говоря, сотрудники поглядывают в сторону входной двери, дабы не пропустить посторонних. А "свои" могут пронести сюда, что угодно.

В любом случае, подросток беспрепятственно прошел внутрь, поднялся на второй этаж, зашел в туалет, по некоторым данным, надел маску и, будучи вооруженным, вышел в коридор. Итог предсказуем – ранены трое детей, двое из которых находятся в больнице с колотыми ранами.

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По следам ЧП тут же появились сообщения о том, что нападавший стоял на психиатрическом учете и страдал якобы от депрессии. Запомните этот факт, он нам еще пригодится.

Горький опыт

Самый известный пример нападения на школу, позже нашедший отражение в фильмах, книгах и музыкальных произведения – Колумбайн. В апреле 1999 года в американском штате Колорадо двое учеников старших классов с обрезами наперевес прошлись по "родной" школе и убили 13 человек, еще 24 ранили. После чего совершили самоубийство. Один из преступников принимал антидепрессанты. Что особенно устрашает, у двух подростков-изуверов нашлись последователи, которые пытались подрожать на них в ходе организации собственных нападений.

В прошлом году к пожизненному заключению был приговорен другой преступник - "пермский стрелок" Тимур Бекмансуров. 20 сентября 2021-го он открыл стрельбу по студентам и преподавателям Пермского государственного национального исследовательского университета и в итоге лишил жизни шесть человек. До трагедии кровавыми планами парень успел поделиться с подписчиками в соцсетях. Пока шли судебные разбирательства, некоторые эксперты вменяли Бекмансурову психопатию, сам подсудимый тоже настаивал на своей невменяемости, но суд не согласился с озвученными доводами и признал его вменяемым.

7 февраля текущего года в российском городе Химки пятиклассница ударила свою одноклассницу ножом – 100 раз, как пишут местные СМИ. Версии приводились разные. По одной из них, причиной поножовщины стал затяжной конфликт между девочками. По другой, они дружили, но поссорились, не поделив мальчика. Кто-то и вовсе винил в случившемся известную онлайн-игру. Родители нападавшей в беседах с журналистами утверждали, что не замечали за ребенком никаких странностей. Мол, дочь была общительной и доброй, занималась спортом. Вместе с тем некоторые телеграм-каналы, ссылаясь на слова одноклассников девочки, описывали ее как замкнутую и отчаянно желавшую подружиться со своей будущей жертвой.

Заметить вовремя

Теперь вернемся к петропавловскому инциденту и объясним, почему зацепились за данные о душевных недугах малолетнего агрессора. Данный аспект видится нам общим знаменателем немалого количества преступлений, в том числе в учебных стенах.

Причем люди сведущие подчеркивают, что ментальные нарушения нередко дают о себе знать именно в подростковом возрасте. Казалось бы, первая линия реагирования на "не такое" поведение ребенка - школа, где он проводит больше всего времени и вступает в коммуникации как со сверстниками, так и со старшими. Однако...

По словам психолога кризисного центра Салтанат Маусеитовой, школьных психологов, во-первых, мало - один-два человека на ораву детей. Во-вторых, их компетенция все еще вызывает вопросы.

Что характерно, подобного мнения о коллегах, занятых в образовательных учреждениях, придерживается не только Маусеитова. Ранее другие спикеры объясняли корреспондентам: туда идут работать кадры со специальностью "педагог-психолог" - он может преподавать, а не консультировать. Плюс проблема конфиденциальности: директор и любой проверяющий орган может "стрясти" с такого специалиста сокровенные тайны ребенка. Вы бы доверили ключ - с правом передачи?

"Конечно, в первую очередь, мы должны говорить о школьных психологах. Но также мы должны говорить еще и о предметниках, классных руководителях. Они нуждаются в тренингах, направленных на развитие эмпатии, умения распознавать детские настроения. Я понимаю, что нагрузка высока, но вопрос стоит очень остро. У ребенка была депрессия? Депрессия не протекает бесследно – у нее всегда есть симптоматика. Если ребенок не посещает школу, вяло себя ведет во время занятий, плаксив, имеет нарушения аппетита, сна, перепады настроения, нужно сразу "бить в колокола", направлять к психологу, а то и к психиатру. Здесь нужно говорить о повышении квалификации психологов и психиатров". Салтанат Маусеитова

Она также обмолвилась, что "дети с классической депрессией обычно не являются такими агрессивными". То есть, возможно, у мальчика с топором есть дополнительная клиника.

Ментальное здоровье, отмечает спикер, нуждается в заботе не меньше физического. Посему помощь должна быть доступной, бесплатной - что-то вроде системы ОСМС.

Психотерапевт Сергей Скляр взглянул на ситуацию под другим углом.

"Агрессия является одной из ответных реакций на окружающую среду. Она может носить как защитный характер, так и характер активного воздействия на внешнюю среду. К сожалению, мир не становится менее агрессивным со временем, и детская жестокость – это, прежде всего, проявление взрослой жестокости. В каждом конкретном случае агрессивность ребенка, тем более с такими тяжелыми последствиями, нужно рассматривать индивидуально. Но, к сожалению, нет единой меры, которая бы могла со 100-процентной гарантией нам дать предотвращение таких случаев. Ни одна страна от этого не защищена. Та работа, которая ведется в школах, необходима и важна. Но нагрузка несоизмерима с объемом поставленных перед ними задач". Сергей Скляр

Свою лепту вносит и стигматизация психических расстройств, в общем, и обращения за помощью, в частности, уверен Скляр. Порой дети вынуждены настаивать на обращении к специалисту - родителей же пугает перспектива постановки на учет и общественного осуждения.

К слову, после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности. Но даже в утопичном варианте будущего, где ответлицам удастся создать для ребят оранжерейные условия, защитить от всех внешних опасностей... Кто защитит их от опасностей внутренних?