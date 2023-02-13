Стала известна одна из версий нападения девятиклассника в Петропавловске

Версия о том, что напавший на детей школьник в Петропавловске играл в смертоносную игру "Лесоруб", будет проверяться. Об этом корреспонденту Zakon.kz 13 февраля 2023 года сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.

После ЧП в петропавловской школе №4 в родительских чатах города массово рассылаются сообщения о том, что причиной нападения якобы могла стать смертоносная игра "Лесоруб".

За комментариями Zakon.kz обратился в прокуратуру СКО. Здесь подтвердили, что в рамках расследования будут изучены различные версии.

"Версия об игре "Лесоруб" будет проверяться. Все будет отрабатываться в рамках следствия. Проводятся необходимые проверочные мероприятия". Руководитель аппарата прокуратуры СКО Шолпан Абдрахманова

13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП - девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Двое из них находятся в реанимации.

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Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

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В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.

Автор: Инна Литвиненко