Пострадавший ученик рассказал новые подробности нападения в школе

Утро в школе №4 Петропавловска началось не с уроков, а — паники. Девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Двое из них находятся в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Десятиклассник Владислав Горбаченко рассказал новые подробности.

"Парень из 9-го класса напал. Я хотел зайти в туалет. Открываю дверь, а он начинает бить меня топором. Он был в школьной форме, в кофте, в маске. С топором. И еще нож был. Напал на парня и девушку еще. Парень из 9-го класса, а девушка из 10-го". Владислав Горбаченко

По словам пострадавшего, нападал подросток бесшумно.

Как сказано в публикации "Хабар 24", все произошло в считаные минуты.

Мама пострадавшего Вера Горбаченко отметила, что сын получил удары в голову, шею и грудную клетку.

"Было головокружение, давление, сильная тахикардия и тошнота. Это как такое возможно, чтобы в школу заходили с ножом и топором? Должна быть охрана, чтобы проверять сумки детей". Вера Горбаченко





В свою очередь, Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО отмечает, что сумки детей не обыскивают.

"Обыскивать сумки детей никто не имеет права, вы это прекрасно понимаете. Предположительно поэтому он пронес нож в сумке, зашел в туалет". Назир Жашибеков

После происшествия стало известно, что нападавшему 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.