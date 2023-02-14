Партийный список НДПП "Ауыл" на выборы в Мажилис зарегистрирован ЦИК
Как сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, 7
февраля документы "Народно-демократической патриотической партии "Ауыл"
переданы в Центральную избирательную комиссию.
"ЦИК проведены соответствующие процедуры по установления соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. В ЦИК поступили заключения всех заинтересованных уполномоченных органов". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров
Член ЦИК Асылбек Смагулов сообщил, что НДПП "Ауыл" поданы в ЦИК следующие документы: выписка из протокола внеочередного XXII съезда о выдвижении партийного списка от 4 февраля 2023 года, заявления граждан о согласии на включение в партийный список, биографические данные и копии удостоверений личности каждого кандидата, включенного в список.
Также предоставлены документы, подтверждающие членство в партии каждого кандидата, копии документов о государственной регистрации ОО Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" в Министерстве юстиции, справки органа госдоходов о сдаче кандидатами и их супругами деклараций об активах и обязательствах по состоянию на 1 января 2023 года.
Кандидатами-лицами с инвалидностью дополнительно предоставлены справки об инвалидности.
"НДПП "Ауыл" представила партийный список из 25 человек. В этот список включены 10 женщин, представителей молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 40% от общего числа включенных в список". Член ЦИК Асылбек Смагулов
Он также отметил, что политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят из средств партии избирательный взнос на счет ЦИК избирательный взнос в пятнадцатикратном размер МЗП (1 050 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список.
Политические партии, получившие 5% и более голосов избирателей на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента, не платят избирательный взнос.
"На выборах депутатов Мажилиса в январе 2021 года НДПП "Ауыл" получила 5,29% голосов избирателей, в этой связи партия "Ауыл" освобождается от уплаты избирательного взноса".Член ЦИК Асылбек Смагулов
По данным ЦИК к выборам в Мажилис допущены семь партий:
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
- Партия Amanat.
- Народно-демократическая партия "Ауыл".
- Казахстанская партия зеленых "Байтак".
- Общенациональная социал-демократическая партия.
- Народная партия Казахстана.
- Партия Respublica.
Ранее Центризбиркомом зарегистрированы партийные списки НПК, ОСДП и ДПК "Ак жол".
Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней в Казахстане пройдут 19 марта 2023 года.
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