Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Партийный список НДПП "Ауыл" на выборы в Мажилис зарегистрирован ЦИК

Партийный список НДПП "Ауыл" на выборы в Мажилис зарегистрирован ЦИК Фото: auyl.kz
Центризбиркомом зарегистрирован список кандидатов от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" на выборы в Мажилис по пропорциональной системе, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, 7 февраля документы "Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" переданы в Центральную избирательную комиссию.

"ЦИК проведены соответствующие процедуры по установления соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. В ЦИК поступили заключения всех заинтересованных уполномоченных органов". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

Член ЦИК Асылбек Смагулов сообщил, что НДПП "Ауыл" поданы в ЦИК следующие документы: выписка из протокола внеочередного XXII съезда о выдвижении партийного списка от 4 февраля 2023 года, заявления граждан о согласии на включение в партийный список, биографические данные и копии удостоверений личности каждого кандидата, включенного в список.

Также предоставлены документы, подтверждающие членство в партии каждого кандидата, копии документов о государственной регистрации ОО Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" в Министерстве юстиции, справки органа госдоходов о сдаче кандидатами и их супругами деклараций об активах и обязательствах по состоянию на 1 января 2023 года.

Кандидатами-лицами с инвалидностью дополнительно предоставлены справки об инвалидности.

"НДПП "Ауыл" представила партийный список из 25 человек. В этот список включены 10 женщин, представителей молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 40% от общего числа включенных в список". Член ЦИК Асылбек Смагулов

Он также отметил, что политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят из средств партии избирательный взнос на счет ЦИК избирательный взнос в пятнадцатикратном размер МЗП (1 050 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список.

Политические партии, получившие 5% и более голосов избирателей на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента, не платят избирательный взнос.

"На выборах депутатов Мажилиса в январе 2021 года НДПП "Ауыл" получила 5,29% голосов избирателей, в этой связи партия "Ауыл" освобождается от уплаты избирательного взноса".Член ЦИК Асылбек Смагулов

По данным ЦИК к выборам в Мажилис допущены семь партий:

  1. Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
  2. Партия Amanat.
  3. Народно-демократическая партия "Ауыл".
  4. Казахстанская партия зеленых "Байтак".
  5. Общенациональная социал-демократическая партия.
  6. Народная партия Казахстана.
  7. Партия Respublica.

Ранее Центризбиркомом зарегистрированы партийные списки НПК, ОСДП и ДПК "Ак жол".

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней в Казахстане пройдут 19 марта 2023 года.

Читайте также

ЦИК зарегистрировала партийный список ДПК "Акжол"

Анастасия Прилепская
НДПП "Ауыл" ЦИК РК Выборы в Мажилис Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Как будет развиваться Алматинская агломерация
Как будет развиваться Алматинская агломерация
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
погода, осадки
Какой будет погода в Алматы, Астане и Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления