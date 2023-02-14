Партийный список НДПП "Ауыл" на выборы в Мажилис зарегистрирован ЦИК

Центризбиркомом зарегистрирован список кандидатов от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" на выборы в Мажилис по пропорциональной системе, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, 7 февраля документы "Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" переданы в Центральную избирательную комиссию.



"ЦИК проведены соответствующие процедуры по установления соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. В ЦИК поступили заключения всех заинтересованных уполномоченных органов". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

Член ЦИК Асылбек Смагулов сообщил, что НДПП "Ауыл" поданы в ЦИК следующие документы: выписка из протокола внеочередного XXII съезда о выдвижении партийного списка от 4 февраля 2023 года, заявления граждан о согласии на включение в партийный список, биографические данные и копии удостоверений личности каждого кандидата, включенного в список.

Также предоставлены документы, подтверждающие членство в партии каждого кандидата, копии документов о государственной регистрации ОО Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" в Министерстве юстиции, справки органа госдоходов о сдаче кандидатами и их супругами деклараций об активах и обязательствах по состоянию на 1 января 2023 года.

Кандидатами-лицами с инвалидностью дополнительно предоставлены справки об инвалидности.

"НДПП "Ауыл" представила партийный список из 25 человек. В этот список включены 10 женщин, представителей молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 40% от общего числа включенных в список". Член ЦИК Асылбек Смагулов

Он также отметил, что политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят из средств партии избирательный взнос на счет ЦИК избирательный взнос в пятнадцатикратном размер МЗП (1 050 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список.

Политические партии, получившие 5% и более голосов избирателей на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента, не платят избирательный взнос.

"На выборах депутатов Мажилиса в январе 2021 года НДПП "Ауыл" получила 5,29% голосов избирателей, в этой связи партия "Ауыл" освобождается от уплаты избирательного взноса". Член ЦИК Асылбек Смагулов

По данным ЦИК к выборам в Мажилис допущены семь партий:

Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Партия Amanat. Народно-демократическая партия "Ауыл". Казахстанская партия зеленых "Байтак". Общенациональная социал-демократическая партия. Народная партия Казахстана. Партия Respublica.

Ранее Центризбиркомом зарегистрированы партийные списки НПК, ОСДП и ДПК "Ак жол".

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней в Казахстане пройдут 19 марта 2023 года.