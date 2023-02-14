Обучающихся в Турции казахстанских студентов примут на родине
Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах кабмина 14 февраля рассказал о ситуации с обучающимися в Турции казахстанскими студентами, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Саясат Нурбек сообщил, что его ведомство в тесном контакте работают с Министерством иностранных дел.
"Мы готовы принять наших граждан, наших кандасов, казахстанских студентов, обучающихся за рубежом и оказавшихся в сложной ситуации, в том числе обучающихся в Турции. Для этого мы изменили правила приема. Раньше их переводили только между сессиями или во время летних каникул, а теперь наши вузы готовы принять их в сложных ситуациях". Саясат Нурбек
12 февраля сообщалось, что высшие учебные заведения (ВУЗ) Турции переходят на онлайн обучение.
Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.
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